Camião incendeia-se na A42

Um camião incendiou-se, este domingo à tarde, na A42, em Lousada. O condutor sofreu queimaduras nas mãos.O acidente aconteceu, pelas 19h10, no km 12.9 da auto-estrada 42, sentido Lousada – Porto, quando o pesado de mercadorias, que transportava iluminação de festas, começou a arder na zona do motor do veículo.O condutor, que sofreu ferimentos ligeiros, deu o alerta ao Bombeiros Voluntários de Lousada que acorreram ao local e extinguiram as chamas na viatura.O homem com cerca de 50 anos teve de ser transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.No local estiveram também os Bombeiros Voluntários de Freamunde.