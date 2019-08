Camionista morre em despiste no IC1 em Ourique

Henrique Ferreira, de 60 anos, seguia ontem no IC1, na zona do Cerro das Minas, perto da localidade de Panoias, concelho de Ourique, quando o camião que conduzia saiu da estrada a seguir a uma curva, embateu violentamente numa árvore de grande porte e incendiou-se. Henrique Ferreira ficou encarcerado no veículo e morreu carbonizado.O homem, residente no Montijo, transportava produtos alimentares e seguia no sentido Norte/Sul, com destino ao Algarve. Trabalhava para a empresas de transportes Luís Simões. O alerta para o acidente foi dado às 08h41. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR, no entanto, segundo fonte que assistiu ao acidente, "tudo leva a crer que o camionista se deixou dormir ou teve algum problema de saúde". Na estrada não são visíveis quaisquer sinais de travagem.O incêndio no camião alastrou-se à berma da estrada. As chamas foram rapidamente extintas pelos bombeiros, com ajuda de um helicóptero que estava estacionado em Ourique.O trânsito esteve cortado neste troço do IC1 durante cerca de hora e meia. Perto das 11h00 passou a ser feito de forma alternada em apenas uma via. Só perto das 13h00, depois dos bombeiros procederem à limpeza da via, é que o trânsito foi totalmente restabelecido.Foram mobilizados para o local, além da GNR, 27 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros de Ourique, Aljustrel e Alvalade do Sado. O IC1, via usada para chegar ao Algarve, regista uma elevada taxa sinistralidade.