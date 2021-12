Um camionista português, de 48 anos, morreu após sentir-se mal na sequência de uma rixa com três migrantes que tentavam invadir o veículo que conduzia numa área de serviço da A16, em Beuvrequen, em França, avançou esta segunda-feira a imprensa local. A vítima, que apresentava alguns problemas de saúde, terá sofrido um ataque cardíaco, mas só a autópsia irá esclarecer qual a causa da morte.





O alerta foi dado pelo colega do camionista, também português. Segundo fonte judicial, citada pela imprensa francesa, a vítima foi atacada com um golpe na cabeça quando tentava impedir a entrada dos homens no veículo.