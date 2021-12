Português morre de ataque cardíaco ao retirar migrantes de camião

Um camionista português morreu de ataque cardíaco, no passado domingo, na área de serviço da autoestrada A16, em Beuvrequen, em França, depois de uma discussão com três migrantes.O camionista tentou retirar os três migrantes do camião quando foi agredido. Ao entrar na cabine, onde estava o copiloto também de nacionalidade portuguesa, sofreu um ataque cardíaco.Os bombeiros foram chamados ao local pelo colega do camionista, revela o France Bleu citando o comunicado do Ministério Público de Boulogne-sur-mer.A vítima, de 48 anos, estava em paragem cardio-respiratória e apesar das tentativas de reanimação o óbito acabou por ser declarado. Sabe-se ainda, que o homem tinha problemas cardíaco e fazia medicação.Segundo a imprensa francesa, o motorista já tinha relatado por telefone a presença de migrantes no local. O caso está a ser investigado pela brigada de investigação de Calais.