Um camionista português foi detido em França, suspeito de ter violado duas jovens estudantes no Bosque de Bolonha, em Paris.O homem disse que as relações foram consentidas e tiveram lugar numa zona que é conhecida pela prostituição.O primeiro ataque teve lugar a 17 de maio e vitimou uma jovem francesa de 18 anos.Mais recentemente, a 27 de julho, a vítima foi uma jovem de nacionalidade chinesa, com 22 anos. A polícia investiga.