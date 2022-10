Cão-polícia Donatello reforma-se após cinco anos a andar pelas escolas

O cão-polícia Donatello, do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP da Unidade Especial de Polícia, desempenhou esta quinta-feira a sua última missão, após cinco anos a andar pelas escolas incluído no projeto ‘Eu cuido’, através do qual esta força policial sensibilizou milhares de crianças para o correto tratamento dos animais.O agente da raça rottweiler, de oito anos, é forçado a aposentar-se por força das suas condições de saúde, tendo o Jardim de Infância Bairro dos Pescadores e o Centro Escolar da Nazaré sido os dois últimos estabelecimentos de ensino onde o canídeo esteve em contacto com os mais novos.O agente principal Paulo Quental, tratador do animal, disse aoque o Donatello "andou desde 2017 pelas escolas para alertar as crianças sobre como devem brincar e cuidar dos animais, para lhes darmos um Mundo melhor". O objetivo é que esses ensinamentos passem da comunidade escolar para o seio das famílias.Donatello ainda fez algumas missões de patrulhamento e ordem pública, mas a forma como interagiu com as crianças acabou por levá-lo a uma dedicação exclusiva ao projeto ‘Eu cuido’, considerando a PSP que contribuiu para "o prestígio da imagem institucional" desta força de segurança. Uma cadela pastor-alemão está agora a ser treinada para substituir o agente canino, que tem no currículo um louvor pelo seu desempenho.