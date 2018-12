Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Alexandre não vai processar Armando Vara

Juiz não faz vontade a ex-ministro que o quer fora dos casos.

Por Tânia Laranjo | 08:39

Carlos Alexandre não vai processar Armando Vara, depois de este ter garantido que o juiz o ‘prendeu’ por vingança, por não o ter ajudado a que fosse escolhido para diretor do SIS.



O CM sabe que a decisão do juiz é pragmática: embora negue perentoriamente qualquer pedido, considera que uma ação judicial tinha como único objetivo afastá-lo dos processos que envolvessem Vara.



"Seria fazer o que queriam", garante fonte próxima do magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, que assegura já ter evitado reagir noutras circunstâncias.



Recorde-se que esta não é a primeira tentativa de Vara para afastar o juiz do processo Marquês. Porque ao contrário do que disse o ex-ministro na TVI, não foi Carlos Alexandre quem o condenou no Face Oculta.



A sua intervenção, aliás, foi residual nesse processo e o magistrado apenas confirmou, em instrução, a acusação do Ministério Público.



Vara foi condenado a cinco anos de cadeia por três juízes de Aveiro, viu a pena ser confirmada por dois, na Relação do Porto, e por fim teve dois acórdãos do Constitucional nos quais foram rejeitados os seus argumentos.