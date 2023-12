Um incêndio consumiu parcialmente um carro em Lisboa, no cruzamento entre a avenida Gago Coutinho e a avenida Estados Unidos da América, na manhã desta quarta-feira. Não há feridos a registar.O incidente está a causar constrangimentos no trânsito, enquanto decorrem os trabalhos de remoção da viatura.Os Sapadores Bombeiros de Lisboa receberam o alerta às 7h54. No local, estiveram seis operacionais, apoiados por uma viatura.