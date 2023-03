A Divisão de Loures da PSP, que se estende entre os concelhos de Loures e Torres Vedras, é responsável pela segurança de centenas de milhares de pessoas e vai desempenhar um papel fulcral no policiamento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que este ano decorre em Portugal. No entanto trabalha apenas com quatro carros-patrulha.









