Carteiristas multadas em 1000 euros

PSP de Lisboa deteve oito numa semana. Todos foram apanhados em flagrante.

Por J.C.R. | 08:57

A PSP de Lisboa deteve oito carteiristas numa semana. Todos foram apanhados em flagrante a assaltar turistas.



Num dos casos, no dia 30 de outubro, três mulheres que estavam com apresentações periódicas à polícia pelo mesmo crime foram vistas por dois agentes a furtar um tablet da mochila de um turista.



Apesar de terem sido apanhadas em flagrante, novamente, foram libertadas depois de lhes ser aplicada uma multa de mil euros.



No domingo, um casal foi preso por polícias de folga quando retirava a carteira da mochila de uma turista na zona da Baixa.



Já na segunda-feira, na zona de Arroios, três homens foram caçados quando furtavam um turista enquanto este caminhava pela rua.



Todos os detidos são estrangeiros e estavam já referenciados.