Casal condenado por crimes violentos em Aveiro

Um casal foi condenado, pelo tribunal de Aveiro, pela prática de crimes violentos, a penas de prisão de oito anos e meio e de cinco anos e três meses.



O coletivo de juízes considerou ter ficado provado que o homem e a mulher, de 29 e 23 anos, roubaram um idoso, de 93 anos, na habitação, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.





O arguido, condenado com a pena mais pesada, encostou uma faca no pescoço da vítima para o obrigar a entregar 100 euros. O homem fechou o idoso na casa de banho e escapou no carro da vítima.

A mulher alegou ter sido ameaçada pelo arguido para o acompanhar nos assaltos. No entanto, a arguida foi condenada pela co-autoria do crime de roubo agravado.Um terceiro arguido, de 20 anos, que foi apanhado na posse da viatura roubada ao idoso, foi condenado a uma pena de prisão de um ano e sete meses suspensa durante três anos.



Este arguido não assistiu à leitura do acordão por ter ficado retido numa operação de buscas, pela autoridade, no acampamento onde reside.