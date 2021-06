Casal julgado por vários roubos a idosos em Aveiro admite crime em tribunal

O casal, que começou a ser julgado, esta manhã de terça-feira, no tribunal de Aveiro, pela suspeita de roubar idosos em Ílhavo, confessaram a autoria dos crimes. No entanto, o arguido, de 29 anos, revelou que ameaçava a companheira, de 23 anos, para a obrigar a acompanhá-lo na concretização dos roubos.Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido, em Agosto de 2020, entrou a casa de um idoso, de 91 anos, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. O homem encostou uma faca afiada ao pescoço da vítima para o obrigar a entregar 100 euros. O idoso foi trancado num quarto e o casal escapou na viatura da vítima.O casal é, ainda, suspeito de ter roubado, pelo método de carjacking, uma viatura e de vários assaltos na via pública. Os dois arguidos respondem pelos crimes de roubo e sequestro.Um terceiro arguido, neste processo, responde pelos crimes de recetação e de condução perigosa de veículo rodoviário. O homem, de 20 anos, foi apanhado a conduzir uma viatura que terá sido roubada pelo arguido principal.