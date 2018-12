Casal de idosos ferido com gravidade em colisão entre dois carros no Algarve

Sinistro violento aconteceu na EN124, entre Lagos e Silves. Há registo de mais um ferido ligeiro.

18:14

Uma colisão violenta entre dois veículos ligeiros fez esta segunda-feira três feridos, dois dos quais um casal em estado de grave, na EN124, entre Lagos e Silves, no Algarve.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os feridos graves são dois idosos com 77 e 79 anos e o terceiro ferido é um jovem na casa dos 20 anos. A circulação está interrompida ao trânsito.



Não são conhecidas as causas deste acidente.

Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.