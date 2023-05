o namorado de Jefferson, Luis, em voltar a entrar na discoteca para ir à casa de banho

Um casal de brasileiros diz ter sido agredido por seguranças da discoteca Titanic Sur Mer, em Lisboa, na madrugada de 21 de maio, por "homofobia, xenofobia ou preconceito", avançou o G1.Na origem do incidente esteve a tentativa d, quando esta já estaria a ser encerrada.Na tentativa de ajudar Luis, Jefferson e a prima acabaram por ser agredidos também.. Gritavam que me iam matar. Só pararam quando a polícia chegou", conta Jefferson, depois de ter sofrido "Segundo o casal, as autoridades no local foram "agressivas e ríspidas" exigindo a identificação e comprovativo de legalidade dos casal no país.Nas redes sociais, a discoteca já reagiu e garante "envidar todos os esforços para que este tipo de situação" que consideram de "extrema gravidade" não se volte a verificar "e também para que os fatos venham ao de cima".