Três feridos em cena de pancadaria à porta de discoteca em Faro. PSP identificou envolvidos

Três pessoas ficaram feridas em agressões à porta de uma discoteca em Faro. A cena de pancadaria aconteceu no sábado à noite. Os agredidos foram levados para o Hospital de Faro e dois deles tiveram mesmo de ser encaminhados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos. O grupo, de pessoas de nacionalidade brasileira e venezuelana, estava no interior do espaço a comemorar um aniversário. Ao jornal brasileiro G1, a mulher de uma das vítimas diz que os homens do grupo foram agredidos e expulsos do estabelecimento.

"Estavam bailando, dançando normal quando, de repente, mais ou menos cinco minutos depois, entraram sete seguranças apontando para o meu companheiro e mais dois amigos nossos, dizendo 'tira esse, tira esse, tira esse'. Aí começaram a tirar eles brutalmente de dentro da discoteca", explica Gislaine Rosa.





A discoteca Call In nega o envolvimento dos seguranças nas agressões e mostra-se colaborante com as autoridades de forma a apurar responsabilidades. A mulher de Douglas Rosa, uma das vítimas, diz que este é um caso de discriminação.A PSP foi chamada ao local e identificou os intervenientes nas agressões. O caso já foi comunicado ao Ministério Público.