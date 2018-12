Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal traficante detido em cruzeiro de luxo já era vigiado em Inglaterra

Britânicos com mais de 70 anos foram presos pela PJ assim que o navio atracou em Lisboa.

Por Miguel Curado | 08:45

O casal de traficantes britânico preso pela PJ no interior de um navio de cruzeiro, com nove quilos de cocaína escondidos na bagagem, já estava a ser investigado no país de origem.



O homem, de 72 anos, e a mulher, de 70, apanharam o navio ‘Marco Polo’ a 8 de novembro, num porto inglês.



A National Crime Agency (Agência Nacional do Crime) britânica monitorizou a viagem do casal, que recebeu as quatro malas contendo a cocaína na ilha de Santa Lúcia, Caraíbas.



Devido à escala do navio em Lisboa, já na viagem de regresso, a PJ foi informada e apanhou o casal na sexta-feira. Ele está na zona prisional da Polícia Judiciária e ela na cadeia de Tires.