Casal traficante detido em Lisboa em silêncio na cadeia

Roger e Susan Clarke, 72 e 70 anos, traziam ‘coca’ em paquete.

01:30

Eram um anónimo casal de pensionistas ingleses a residir na zona balnear de Alicante, em Espanha, até que a 4 de dezembro foram presos pela Polícia Judiciária, a bordo do paquete ‘Marco Polo’, quando atracou em Lisboa, na posse de quatro malas de viagem que ocultavam nove quilos de cocaína.



Roger e Susan Clarke, de 72 e 70 anos, estão em prisão preventiva, sem terem, para já, querido colaborar com a justiça.



Segundo a comunicação social britânica, o casal fez a viagem de automóvel entre Alicante, onde reside, e Essex, a região inglesa de onde são originários.



Pagaram cerca de três mil euros por cada bilhete e embarcaram no paquete ‘Marco Polo’ a 8 de novembro, para uma viagem de 33 dias.



O navio atravessou o oceano Atlântico e, ao chegar à ilha caribenha de Santa Lúcia, Roger terá desaparecido, deixando Susan a bordo. O turista regressou horas depois, com quatro malas de viagem que, segundo disse a outros passageiros, terá "comprado por uma pechincha".



Por esta altura já os dois, que têm cadastro em Inglaterra, estavam monitorizados pela National Crime Agency britânica. Esta polícia entrou rapidamente em contacto com a PJ, em Portugal, que a 4 de dezembro, quando o ‘Marco Polo’ parou em Lisboa, prendeu os dois pensionistas.



Roger está em prisão preventiva na zona prisional da PJ, em Lisboa, e Susan está detida na cadeia feminina de Tires.



Segundo a imprensa inglesa, está a ser investigada a possibilidade de ambos trabalharem para uma rede inglesa de tráfico, sediada em Espanha.