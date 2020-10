“Casta organizada” subornava Fisco, SEF e Segurança Social

Uma rede familiar de imigração ilegal, que o Ministério Público descreve como "casta organizada ou clã", na qual participavam ainda uma inspetora do SEF, dois funcionários do Fisco e outros dois da Segurança Social, foi acusada no processo Rota do Cabo, investigado pela Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ.

Há 35 arguidos, entre eles quatro advogados. Um deles, Sabirali Ramen Ali, de Lisboa, é o cabecilha e apoiava-se na famí...

