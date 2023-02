'Casuals' do Sporting detidos pela PSP ficam em liberdade

Os 16 arguidos da claque do Sporting Juve Leo detidos na operação da PSP contra a violência no desporto saíram esta quinta-feira em liberdade. Estão, no entanto, sujeitos ao termo de identidade e residência.Estes adeptos foram também proíbidos de frequentar recintos desportivos e de contactar as vítimas.Os detidos que pertencem à claque do Benfica, No Name Boys, continuam a ser ouvidos pelo Juiz de Instrução Criminal e vão conhecer as medidas de coação em breve.Os crimes aconteceram nos recintos dos Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade, antes e depois dos jogos, nunca no decurso dos mesmos, entre abril e novembro do ano passado. Segundo a PSP, a investigação teve início em abril do ano passado e estão em casa duas situações distintas de roubos, com agressões violentas, que desencadearam diligências de investigação que permitiram apurar outros incidentes por parte dos mesmos suspeitos.