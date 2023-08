Uma brutal extensão de 60 km. Sem frentes ativas, mas com bolsas de fogo ainda por dominar. Este domingo ao início da noite, o fogo que teve início sexta-feira à tarde no concelho de Castelo Branco, alastrando a Proença-a-Nova e destruindo algumas casas e cerca de 15 mil hectares de floresta, já tinha feito 14 feridos entre os quase mil operacionais no terreno.









