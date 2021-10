Guifões Sport Clube prestou, esta segunda-feira, uma última homenagem ao jovem que morreu após ter sido agredido na fila para uma discoteca, na madrugada de domingo.

No dia de ontem acordámos com a triste notícia de que o nosso ex-atleta Paulo Correia sofreu um ataque violento que o colocou numa situação de luta pela vida", pode ler-se na publicação do clube onde o jovem de 23 anos jogava basquetebol."Na nossa memória ficará sempre o jovem atleta cheio de alegria que vestiu a nossa camisola e com quem partilhámos grandes alegrias", conclui.