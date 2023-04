CHUA afirma que cave de seis metros quadrados tem condições para os técnicos do INEM

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) respondeu este domingo aos técnicos do INEM de Lagos, depois destes protestarem contra as instalações de assistência técnica: uma cave, com cerca de seis metros quadrados, onde não há renovação do ar. O CHUA afirma que "as instalações têm as condições avaliadas pela saúde ocupacional e pela PPCIRA [Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos]".A base da ambulância do Suporte Imediato de Vida do INEM, está instalada numa cave de uma lavandaria no Hospital Terras D. Infante, em Lagos, desde dia 15. O CHUA afirmou que não faz lavagem de roupa hospitalar e que a rouparia apenas serve para limpeza "sem risco biológico associado".Em comunicado, o CHUA afirmou ainda que foram os profissionais que "preferiram colocar um beliche dentro do espaço juntamente com os cadeirões/cama que já estavam, mais as secretárias e cadeiras, ainda mantendo um frigorífico e micro-ondas contra as orientações de higiene, que defendem que não se deve comer no local onde se descansa/trabalha, tendo disponível uma copa para o efeito".O Centro Hospitalar refere ainda que a rede de comunicações é da responsabilidade do INEM.