Ciclista de 80 anos ferido com gravidade em Felgueiras

Um homem aparentando 80 anos de idade que seguia numa bicicleta ficou esta quarta-feira ferido com gravidade, em Felgueiras, num acidente de viação que envolveu também um veículo ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.Segundo a fonte, o acidente aconteceu às 12h25, na Rua da Indústria do Calçado, em Lagares, do qual decorreu ainda um ferido sem gravidade, de 26 anos, que era a condutora da viatura ligeira.O ferido grave foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e a condutora do ligeiro foi transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.No local estiveram três viaturas dos Bombeiros de Felgueiras, com seis operacionais, tendo a GNR tomado conta da ocorrência.