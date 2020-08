Turista espanhola resgatada por helicóptero após queda de 10 metros de altura no rio Poio em Vila Real

Uma cidadã espanhola caiu este domingo de uma "altura de 10 metros" e vai ser resgatada com recurso a um helicóptero no rio Poio, no concelho de Ribeira de Pena, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Está a ser feito o resgate de uma cidadã espanhola, com recurso ao helicóptero EH 101, que estava a fazer 'canoeing' no rio Poio. Tem 30 anos de idade, sofreu fraturas nos membros superiores depois de cair de uma altura de 10 metros", referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, esta é uma "zona de difícil acesso e foi preciso recorrer a este meio aéreo" para a retirar.

A Lusa questionou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real e os bombeiros locais para tentar perceber como se deu a queda, mas não foi possível obter esclarecimentos.

No local estão equipas dos Bombeiros de Cerva e do Instituto Nacional de Emergência Médica.