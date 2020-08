Idoso ferido em despiste de carro em Murça

Um homem na casa dos 80 anos sofreu ferimentos ligeiros, na tarde deste domingo, após a viatura ligeira de mercadorias que conduzia se ter despistado, em Murça.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Murça e por uma equipa da VMER e depois transportada para o hospital de Vila Real.

A GNR investiga as causas do acidente ocorrido no Bairro do Pinheirinho, no concelho de Murça.