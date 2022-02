Cinco homens ficaram este domingo feridos depois de se envolverem em rixas, em zonas onde decorriam festas de Carnaval, em Sines, Seixal e Alverca.Três dos feridos resultaram de uma desordem na via pública em Sines. Fonte dos bombeiros disse aoque o alerta foi dado pela 01h30 para uma rua daquela localidade. Uma equipa prestou-lhes os primeiros socorros, transportando-os depois para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.A quinta vítima foi agredida em Alverca.