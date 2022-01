Cinco homens detidos por rebentar petardos na via pública na Atalaia, Montijo

Cinco homens, com idades entre os 25 e os 40 anos, foram detidos no passado sábado pela GNR de Setúbal por rebentamento de pertardos na via pública, na localidade da Atalaia, no Montijjo.A detenção foi feita no seguimento de várias denúncias que referiam que havia uma viatura a percorrer as ruas da Atalaia e a atirar vários petardos que colocavam em risco as pessoas que circulavam na via pública.A viatura acabou por ser interceptada pelas autoridades e no interor do veículo foram detetados oito engenhos pirotécnicos por deflagrar, bem como invólucros de outros 60 engenhos já deflagrados, tendo sido apreendidos.Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Montijo, para aplicação das medidas de coação.