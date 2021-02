Detido trio apanhado em flagrante a roubar metais em Sines

Três homens, com idades entre os 35 e os 47 anos, foram detidos no passado sábado, dia 6 de fevereiro, após serem apanhados em flagrante a roubar metais, em Sines.Os militares da GNR deslocaram-se ao local após denúncia de furto e deteram a presença do trio a "realizar atividades suspeitas junto a uma empresa de metalomecânica", explica comunicado da GNR.Ao abordarem os suspeitos, detetaram que estes estava a roubar. Foram apreendidos dois veículos de mercadorias,uma mesa de ferro no valor de 600 euros e várias ferramentas utilizadas para o furto.Os detidos serão presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.