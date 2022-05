Cinco pessoas detidas por burlas através do MB Way que renderam mais de 400 mil euros

Duas operações da Polícia Judiciária realizadas esta terça-feira em Campo Maior, Monforte, Loures, Almeirim, Avis e Figueira da Foz terminaram com a detenção de cinco pessoas por burlas através do MB Way. São suspeitos de centenas de crimes que fizeram mais de 60 vítimas e que renderam 410 mil euros.









Numa das operações – que mobilizou 300 inspetores da PJ e militares da GNR uma vez que as buscas visaram quase todas as casas de dois bairros sociais de Campo Maior e Monforte – dois cadastrados foram detidos pelas burlas sob investigação e outro foi preso por detenção de arma e munições ilegais.

Os detidos, entre os 20 e os 40 anos, têm relações familiares entre si e viviam à custa do esquema, que vitimou sobretudo pessoas idosas.