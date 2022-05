Quatro detidos em Lisboa e no Alentejo por burlas de milhares de euros no MBWay

A Polícia Judiciária de Évora está a realizar uma operação em Campo Maior, Monforte, Avis, Almeirim, Figueira da Foz e Loures no sentido de investigar esquemas de burla com MbWay.Quatro pessoas foram detidas, sendo duas delas de Lisboa e as outras duas do Alto Alentejo, devido a burlas de milhares de euros.Em causa estão mais de cem inquéritos que terão lesado dezenas de vítimas em cerca de 200 mil euros.As vítimas publicavam artigos e bens em sites e posteriormente eram abordadas pelos suspeitos detidos através de chamadas de telemóvel.Os detidos mostravam-se interessados ns compra dos bens, mas exigiam pagar através do sistema Mbway.Em atualização