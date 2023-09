Cinco suspeitos de rapto de mulher detidos pela PJ. Apreendidas quatro armas de fogo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve seis pessoas que pertencem a um grupo criminoso que operava na Lourinhã.Segundo comunicado da PJ, as detenções surgem na sequência de um investigação, que teve início em abril deste ano, pelo rapto de uma mulher, no qual já estão presos preventivamente três suspeitos.Numa operação que contou com a colaboração da GNR, a PJ fez buscas em 17 residências, na Lourinha, e deteve cinco suspeitos. Um sexto suspeito foi ainda detido em flagrante delito, e foram apreendidas quatro armas de fogo.Os detidos têm entre os 20 e os 40 anos de idade e vão ser presentes a interrogatório e aplicação das medidas de coação, segundo comunicado da PJ.