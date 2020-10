Colisão aparatosa provoca dois feridos em Albufeira

Uma aparatosa colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, seguida de um despiste contra uma árvore, provocou, esta quinta-feira à tarde, dois feridos, em Albufeira. Este acidente junta-se aos mais de mil já ocorridos nas estradas da região do Algarve, desde o início do ano, que já provocaram, pelo menos, 18 vítimas mortais.A colisão de quinta-feira ocorreu junto à Escola EB1 / JI dos Caliços e o alerta foi dado por volta das 13h30. Segundo oconseguiu apurar, as vítimas foram o motociclista, de 20 anos, e a condutora da viatura, de 48 anos. O jovem foi estabilizado por elementos da equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. Já a mulher sofreu ferimentos na cara e ficou encarcerada dentro da viatura. No local estiveram ainda meios da Cruz Vermelha, GNR e Polícia Municipal. As duas vítimas foram transportadas para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.Segundo os dados mais recentes divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre janeiro e o final de agosto ocorreram 994 acidentes rodoviários nas estradas do distrito de Faro, que resultaram na morte de 15 pessoas e provocaram 103 feridos graves e 1084 feridos ligeiros. No entanto, durante o mês de setembro já foram registadas mais três vítimas mortais nas estradas algarvias, que não constam nos dados da ANSR, o que totaliza 18 mortes até ao final do mês passado.