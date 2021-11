Uma colisão entre um carro e um camião no IC8 em Pedrógão Grande fez este sábado um ferido grave.A vítima é um homem com cerca de 44 anos. Face à gravidade dos ferimentos, o homem foi transportado para o hospital de Coimbra.Por breves momentos, o trânsito esteve cortado nos dois sentidos do IC8.O alerta foi dado cerca das 19h00. No local, estiveram quatro operacionais bombeiros e a GNR.