Uma colisão entre um camião que carregava madeira e seis carros provocou três feridos ligeiros, esta manhã, na A29, em Vila Nova de Gaia. As vítimas estão a ser assistidas no local. Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital Eduardo Santos Silva e outra recusou o transporte.O alerta foi dado às 9h30 e os Bombeiros da Aguda, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, foram acionados para o local.O acidente ocorreu na A29, ao quilómetro 41.6, no sentido Norte-Sul. Há três feridos a registar.