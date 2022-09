Colisão entre carro e camião faz um morto em Anadia

Um homem, de 69 anos, morreu, esta tarde de quarta-feira, na sequência de uma violenta colisão entre o carro em que seguia e um camião, em Anadia. No mesmo acidente, uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, no IC2, na zona de Avelãs de Caminho.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Águeda, para o instituto de medicina legal de Aveiro.Os bombeiros de Águeda foram mobilizados para apoiar os trabalhos de desencarceramento da vítima.A GNR investiga as causas do acidente.