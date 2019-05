Uma colisão entre um carro e uma moto, na estrada das Formas, na Moita, foi este sábado de manhã fatal para um homem de 24 anos, condutor do motociclo, cujo óbito foi declarado no local - apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipa do INEM e pelos bombeiros da Moita e de Palmela.O casal que seguia no carro sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital de S. Bernardo, em Setúbal.A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.