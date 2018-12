Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão na Ponte de Leça em Matosinhos faz dois feridos

Sinistro condicionou parcialmente a circulação no sentido Vila do Conde-Porto.

09:51

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A28, em Matosinhos, fez esta quarta-feira dois feridos leves na Ponte de Leça.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a circulação foi parcialmente interrompida no sentido Vila do Conde-Porto, mas já voltou à normalidade.



As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, a Brisa e a GNR.