Colisão provoca ferido ligeiro em Odemira

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, seguida de despiste, provocou esta noite um ferido ligeiro, na Estrada Nacional 120, em Alturas de Vale da Telha, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

As viaturas que circulavam no mesmo sentido, colidiram lateralmente e uma acabou por despistar-se e embater numa árvore com grande violência.

Segundo fonte do CDOS de Beja, "o condutor da viatura despistada ficou encarcerado, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros". O condutor da outra viatura "não sofreu qualquer ferimento".

O ferido, com 33 anos, foi transportado pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital de Portimão.

O alerta foi dado às 20h05, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira, com 7 operacionais, apoiados por 2 viaturas. Esteve também presente a SIV – Ambulância de Suporte Imediato de Vida que está sedeada no Centro de Saúde de Odemira.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar as causas do acidente.