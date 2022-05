Uma colisão frontal violenta entre dois camiões, esta quinta-feira, no IC1, em S. Bartolomeu de Messines, Silves, fez dois mortos.As vítimas, de 61 e 66 anos, eram os condutores e únicos ocupantes dos veículos pesados. Inicialmente um helicóptero do INEM ainda foi ativado para transportar eventuais feridos para o hospital, mas não foi utilizado porque os óbitos foram declarados no local.