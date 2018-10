Comandante da PSP do Porto elogia agentes envolvidos na detenção dos fugitivos

Três arguidos, acusados de assaltar e agredir idosos, fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Por Lusa | 19:59

O comandante da PSP do Porto considerou hoje ser da "mais elementar justiça enaltecer o esforço, a dedicação e o profissionalismo" dos agentes envolvidos na detenção dos três arguidos que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Numa mensagem publicada na página da rede social Facebook da PSP - Comando Metropolitano do Porto, o superintendente-chefe Paulo Lucas elogiou "todos os elementos policiais" que direta ou indiretamente contribuíram para o "objetivo final", nomeadamente para a detenção dos três detidos.

"A complexidade da investigação, o grau de violência empregue sobre as vítimas, na sua maioria de idade bastante avançada, e o elevado alarme social gerado pelas circunstâncias descritas, exigiu por parte de todos os elementos policiais envolvidos uma grande dinâmica, elevado empenho e sério compromisso sem o qual não seria possível alcançar o objetivo final de toda a operação, no caso, devolver a tranquilidade pública à comunidade que servimos", sustentou.



