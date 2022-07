O Tribunal de Braga condenou cinco homens a penas entre os dois anos e dois meses e os cinco anos de prisão, todas suspensas, por mais de 30 crimes de falsificação de documentos.A rede usava essa documentação em conservatórias para vender carros alheios, num valor próximo do milhão de euros. As viaturas eram “legalizadas” e, mais tarde, vendidas após as reservas de propriedade de bancos e financeiras estarem extintas.