Um homem de 42 anos ficou com 60 a 70% do corpo queimado, após um incêndio no carro em que seguia, nesta tarde de terça-feira, em Sobrosa, Paredes.

O alerta foi dado às 15h31 para a rua do Facho. O condutor conseguiu sair do veículo e pedir ajuda a quem passava. Foi socorrido pelos Bombeiros de Paredes e pelo INEM. Foi conduzido, com queimaduras graves, num helicóptero do INEM, para uma Unidade Hospitalar de Coimbra.

A GNR esteve no local e investiga as causas do incêndio no automóvel.