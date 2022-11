Condutor de Tuk-Tuk agride dois polícias municipais e não comparece em tribunal

Um homem de 31 anos, condutor de ‘tuk-tuk’, foi preso pela GNR de Sintra, por ter agredido dois agentes da Polícia Municipal que o mandaram parar para fiscalização após o mesmo ter entrado numa zona de acesso proibido aqueles veículos turísticos.A denúncia foi feita aopor Pedro Oliveira, presidente do Sindicato Nacional das Polícias Municipais. "A situação aconteceu no domingo", explicou.Fonte da GNR, força de segurança que consumou a detenção, acrescentou que um dos agentes feridos teve mesmo de receber hospitalização.O suspeito foi detido pelo crime de resistência e coação e funcionário.Libertado, foi notificado para comparecer em tribunal durante o dia de hoje. "Acabou por não comparecer", acrescentou Pedro Oliveira.Recorde-se que João Gaspar, agente da Polícia Municipal de Loures de 29 anos, está internado em coma no Hospital de São José, em Lisboa, após ter sido espancado junto a uma discoteca de Lisboa. Já há uma detenção nesta investigação da PSP.