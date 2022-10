O polícia mantém-se em estado crítico no Hospital de São José. Dependendo do evoluir do seu estado de saúde, o crime pode ainda vir a ser agravado.



O homem que espancou brutalmente João, de 29 anos, deixando em coma o elemento da Polícia Municipal de Loures, foi quinta-feira detido pela PSP de Lisboa. Ouvido esta sexta-feira por um juiz, indiciado de ofensa à integridade física qualificada - punível com pena até 12 anos de cadeia -, ficou em prisão preventiva.O polícia mantém-se em estado crítico no Hospital de São José. Dependendo do evoluir do seu estado de saúde, o crime pode ainda vir a ser agravado.

Segundo explicou ao CM fonte policial, há ainda outros suspeitos já identificados da desordem que ocorreu a 14 de outubro. João e amigos estavam na discoteca Lust in Rio e terão sido expulsos. Saiu tranquilamente mas regressou porque um dos amigos lhe pediu ajuda para resolver um problema no pagamento. Foi já depois neste momento, e no exterior, que foi espancado a murro e pontapé. Esse amigo também foi agredido, crime pelo qual também está indiciado o homem detido.