Um homem, de 45 anos, morreu esta quarta-feira de manhã num acidente com um trator, em Pombal, no concelho de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança.













O trator despistou-se e capotou, tendo atingido a vítima mortal, pelas 08h15. O condutor do veículo entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar do socorro prestado por bombeiros e uma equipa do INEM, acabou por não resistir.