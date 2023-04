Confrontos entre polícia e jovens em Vila Nova de Gaia. Rapaz de 17 anos detido

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um rapaz, de 17 anos, durante confrontos entre um grupo de jovens e a polícia na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.Os jovens estavam a provocar desacatos na via pública e responderam com agressividade à chegada da polícia, o que obrigou a um reforço policial.Outro jovem, de 15 anos, foi identificado por também ter participado nas agressões aos polícias. O alerta foi dado para a PSP por volta das 21h30.Para além das queixas por desacatos na via pública a polícia recebeu ainda uma queixa por uso de pirotecnia, mas quando chegaram ao local os jovens já tinham deflagrado tudo.