A ‘Dama da Lava Jato’, alcunha pela qual ficou conhecida Nelma Kodama por ter sido a primeira denunciante do processo, vai contestar a ordem de extradição para o Brasil decidida pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). A defesa da empresária brasileira, na Cadeia de Tires desde 21 de abril por suspeitas de gerir a rede de tráfico internacional que encheu com 600 quilos de cocaína o jato no qual viajou o ex-presidente do Boavista, João Loureiro, vai alegar ilegalidade das provas que serviram para o mandado de captura.









