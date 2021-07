Dentista morre a fazer kitesurf na ria de Alvor

O dentista João Filipe Durand Pinto Pereira, de 59 anos, foi vítima de uma doença súbita enquanto praticava kitesurf na ria de Alvor, em Portimão, quarta-feira. Entrou em paragem cardiorrespiratória e ainda foram feitas manobras de reanimação, mas já nada havia a fazer.





O médico, que tem consultório em Lisboa, sentiu-se mal em cima da prancha de kitesurf ao final da tarde. Foi levado para terra por amigos que se aperceberam de que estava em dificuldades. Já no areal, na zona das embarcações dos pescadores, foi submetido a manobras de reanimação por parte de elementos da Polícia Marítima, os primeiros a chegar ao local, apoiados por elementos do projeto SeaWatch, e depois pelo INEM. O óbito foi declarado ainda no areal.