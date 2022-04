A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) denuncia uma dívida a dezenas de polícias, relativa a serviços gratificados ainda não pagos.





Paulo Jorge Santos, presidente da ASPP, explica que “se trata do jogo do FC Porto em casa, com o AC Milan, em outubro de 2021, um Grande Prémio de Ciclismo em agosto, e ainda um evento desportivo em junho desse ano cujo policiamento foi requerido pelo Ministério da Administração Interna”. “Se a PSP exige pagamento antecipado nos remunerados, como pode isto acontecer?”, questiona.