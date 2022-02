Um camião despistou-se e tombou, durante a tarde desta quinta-feira, condicionando a circulação na EN 252, que liga a Moita ao Pinhal Novo.Ao que o CM apurou, o pesado, que transportava papel, tombou na via sem causar quaisquer feridos. No entanto, a demora na chegada do reboque causou algum aparato no local.O alerta foi dado pelas 15h21. Pelas 21h00 o camião ainda aguardava reboque que o retirasse daquele local.